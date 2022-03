Guerre en Ukraine : « L’Europe se retrouve face à elle-même », selon Louis Gautier

L’invasion russe a déjà des conséquences majeures directes sur la stabilité future du Vieux continent, selon l’ancien secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.

Photo : iStock.

Directeur de la chaire Grands enjeux stratégiques de l’université Paris 1, ancien secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, Louis Gautier est l’auteur, en 2019, du rapport au président de la République « Défendre notre Europe ». Dernier ouvrage paru Mondes en guerre, les guerres sans frontière 1945 à nos jours, Passés composés, Paris, 2021. Louis Gautier. Avec l’invasion russe en Ukraine, un conflit majeur en Europe est-il possible ? Louis Gautier Par ses enjeux stratégiques et géopolitiques, il s’agit d’un conflit majeur, même s’il demeure géographiquement et militairement contenu. C’est, tout d’abord, le premier véritable conflit interétatique ouvert qui éclate en Europe depuis 1945. Les crises « militarisées » de la guerre froide (Budapest en 1956, Prague en 1968) et l’occupation de la partie septentrionale de Chypre par4555