Denis Bauchard : « L’Afrique du Nord est aussi prioritaire que le Moyen-Orient »

Cet ancien ambassadeur en Jordanie, aujourd’hui conseiller à l’IFRI, vient de publier un livre (1) de mémoires éclairant sur cette région du monde aussi fascinante que troublante.

Illustration : Marina Mathonnat

L’Iran va-t-il rester la menace essentielle au Moyen-Orient en 2022 ? Oui, certainement. L’Iran est une puissance régionale de 80 millions d’habitants et l’héritière d’une grande civilisation, avec une volonté de puissance marquée pour assurer sa sécurité et développer une stratégie d’influence sur cette partie du monde. La volonté de l’Iran de se doter d’un programme nucléaire à connotation militaire a été amorcée par le Shah. Mais après une parenthèse de renoncement apparent, l’Iran cherche, depuis les années 2000, à parvenir au seuil de la puissance nucléaire. Cela vaut et vaudra quelle que soit la faction au pouvoir à Téhéran. Ce le serait aussi si un régime plus ou moins démocratique venait à remplacer l’existant après une implosion comme celles qui ont secoué le Moyen-Orient par4555