L’Hémicycle confidentiel #1

Alors que l’Assemblée nationale redevient l’épicentre de la vie politique, L’Hémicycle renoue avec ses origines en vous proposant cette nouvelle lettre sur les coulisses du Palais-Bourbon. Désormais, tous les vendredis.

Indiscrétions, passes d'armes, vie des commissions... Chaque semaine, L'Hémicycle raconte et décrypte ce qui se passe à l'Assemblée nationale. confidentiel #1 Droite et extrême droite à deux doigts d'une alliance – La bataille pour la présidence de la commission des Finances a failli donner lieu à un nouveau coup de tonnerre : les députés Rassemblement national et Les Républicains s'étaient mis d'accord pour se partager le poste en organisant une présidence tournante. Une manière comme une autre de faire barrage à La France insoumise. Mais l'état-major de LR a fait capoter le projet, la collusion entre les deux partis aurait été trop voyante. C'est finalement l'insoumis Éric Coquerel qui a été élu. Confidentiel #2 Retour au bercail – Les députés socialistes dissidents – ceux qui ont rejeté l'accord