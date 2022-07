Nelsy Krasniqi : « La réforme, pour quoi faire ? »

Il faudrait cesser de s’interroger sur la vitesse d’exécution du changement pour réfléchir aux chemins à prendre, explique la directrice générale du cabinet The Tosca Loop, dédié à la stratégie et au management des risques sociaux.

illustration : Marina Mathonnat.

Le mythe des « cent jours » a la vie dure. La plupart des présidents élus continuent de se fixer ce calendrier pour entamer les réformes promises – avant d’être bloqués par des crises. Le temps perdu au début d’un quinquennat peut-il se rattraper ? Nelsy Krasniqi Le mythe des cent jours se fonde sur les illusions de la guerre éclair. L’actualité militaire récente nous rappelle qu’il s’agit d’un pari risqué ! Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron ont, chacun à leur manière, cherché un effet de sidération en début de quinquennat par le lancement simultané de réformes dirigées vers l’État régalien pour l’un, et vers l’État social pour l’autre. Les deux ont été rattrapés par des crises exogènes, financière pour le premier, et sociale, avec le mouvement des Gilets jaunes,4555