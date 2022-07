L’Hémicycle confidentiel #5

Indiscrétions, passes d’armes, vie des commissions… Chaque semaine, L’Hémicycle raconte et décrypte ce qu’il se passe à l’Assemblée nationale.

Confidentiel#1 « Damien qui ? » Damien Abad a fait un retour solitaire, le 25 juillet, au Palais-Bourbon. Ancien président du groupe Les Républicains à l’Assemblée, éphémère ministre des Solidarités du gouvernement Borne I, débarqué pour accusations de viol, le désormais député Renaissance est bien seul dans l’hémicycle : ses collègues de la majorité l’évitent soigneusement ; quant à ces ex-amis de droite, ils jubilent des déboires du transfuge macroniste. « On n’est pas embarrassés, on est débarrassés ! » s’esclaffe Olivier Marleix, le patron des députés LR qui feint l’amnésie : « Damien qui ? ». Confidentiel#2 Le « Nupesthon » Excédé par les amendements jugés irréalistes des députés de la Nouvelle Union populaire, écologiste et sociale lors de l’examen des textes sur le pouvoir d’achat, le député MoDem Erwan Balanant envisage de mettre en place un « Nupesthon » : un4555