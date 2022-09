Majorité : les députés pas encore rentrés et déjà déboussolés

Malgré les longues vacances parlementaires, qui se terminent bientôt, la majorité rentre stressée par les annonces d’Emmanuel Macron.

Photo : iStock.

Ils la craignent, la redoutent. Comme les écoliers de retour des grandes vacances, de nombreux députés de la majorité abordent la rentrée avec la boule au ventre et le sentiment de se retrouver entre le marteau et l’enclume. « Il n’y a que des coups à prendre », anticipe l’un d’eux. Le marteau, ce sont Français que les députés ont eu tout le temps de rencontrer durant ces longues vacances parlementaires, sans session extraordinaire. L’enclume c’est… Emmanuel Macron et ses dernières sorties jugées, par les élus de terrain, peu en phase avec les attentes et surtout les inquiétudes des Français. Car, au-delà des citoyens, les maires grondent eux aussi : comment faire face aux dépenses supplémentaires d’énergie ? Comment maintenir le prix des repas dans les cantines sans augmenter les impôts ? Pour4555