Le numéro 509 vient de paraître !

Cet automne, L’Hémicycle se penche sur la planification écologique, l’une des priorités affichées du gouvernement. L’État est-il armé pour faire face aux défis climatiques ? Eléments de réponse avec, notamment, une interview de Jean-Marc Jancovici.

Alors qu’un hiver sans gaz russe se profile après un été caniculaire aux conséquences désastreuses, Emmanuel Macron a exhorté les citoyens à « être au rendez-vous de la sobriété » afin d’éviter d’éventuels rationnements de gaz et d’électricité. « Chacun a son rôle à jouer », a clamé le chef de l’État, tandis que la Première ministre Élisabeth Borne a appelé fermement les entreprises à redoubler d’efforts pour réduire leur consommation d’énergie. Chacun doit contribuer à son niveau, certes, mais l’État le premier. C’est ce que pensent la majorité des Français : près des deux tiers d’entre eux estiment que les pouvoirs publics n’agissent pas assez en faveur de l’environnement. Poussé par une opinion de plus en plus consciente des enjeux et une jeunesse angoissée voire en colère, l’État, qui a été condamné l’an dernier par4555