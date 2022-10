L’Hémicycle confidentiel #7

Indiscrétions, passes d’armes, vie des commissions… Chaque semaine, L’Hémicycle décrypte ce qu’il se passe à l’Assemblée nationale.

Confidentiel #1 Le RN convoite le groupe d’études France-Israël Fort de ses 89 députés, le Rassemblement national espère placer ses pions dans les groupes d’amitiés parlementaires qui doivent être formés ces jours-ci. Le RN est en mesure de briguer une quinzaine de présidences de ces groupes chargés de tisser des liens entre parlementaires français et étrangers et de développer le rayonnement de l’Assemblée à l’étranger. Sébastien Chenu, vice-président de l’Assemblée et élu RN, convoite celle du groupe d’amitié France-Israël, afin « de clore le chapitre des accusations et des soupçons [de son parti] à l’égard d’Israël ». Confidentiel #2 Institut François Mitterrand : Glavany remplace Védrine L’ancien député et ministre socialiste Jean Glavany prendra le 1er novembre la tête de l’Institut François Mitterrand dirigé depuis près de vingt ans par Hubert Védrine. L’institut, créé4555