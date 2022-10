L’Hémicycle confidentiel #9

Indiscrétions, passes d’armes, vie des commissions… Chaque semaine, L’Hémicycle décrypte ce qu’il se passe à l’Assemblée nationale.

Confidentiel #1 Malaise au groupe LR La question du député Les Républicains des Alpes-Maritimes Éric Pauget sur la responsabilité du gouvernement dans le meurtre de la petite Lola a « étonné » et « choqué » bon nombre de ses collègues. Si le thème avait été arrêté en réunion de groupe, la tonalité de l'intervention a jeté un froid : « Notre question était plus dure que celle de Le Pen », déplore un des membres de la droite. Certains y ont vu la main d’Éric Ciotti, dont Éric Pauget est le porte-parole dans la course à la présidence du parti. Confidentiel #2 Les députés, ces « guerriers du progrès » La semaine dernière, le président de la République a reçu les membres de la commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale. A cette occasion, il les a4555