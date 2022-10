André Kaspi : «Biden affronte la triste réalité de gouverner au centre»

Cet ancien directeur du Centre de recherches d’histoire nord-américaine a décrypté toutes les tendances de fond qui secouent la société américaine depuis les années 1970. Et si, comme il le pense, le parti démocrate était à blâmer pour les succès d’une droite de plus en plus conservatrice ?

Illustration : Marina Mathonnat

L'hiver dernier, vous avez publié un texte intitulé Pourquoi Joe Biden va échouer (1). Avez-vous changé d'avis depuis lors ? André Kaspi Les historiens sont toujours très forts pour prévoir le passé et beaucoup moins l'avenir. Je crois plus sérieusement qu'actuellement, il existe au sein du mouvement démocrate une volonté de plus en plus remarquée de chercher un successeur à Joe Biden pour la présidentielle de 2024. D'autant plus que les démocrates sont moins que certains de gagner les élections de mi-mandat du 8 novembre prochain. Si l'on s'en tient aux statistiques, très peu de présidents sont parvenus à limiter les dégâts électoraux à cette échéance. Il est fort possible que les démocrates perdent ce scrutin et c'est, à mon sens, le signe que Joe Biden ne fait pas l'unanimité