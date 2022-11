« La planification doit être l’occasion de revivifier la démocratie »

Face à l’urgence climatique, France Stratégie, une institution de prospective, propose de repenser le pilotage des politiques publiques afin de concilier la lutte pour la préservation de la planète avec nos préférences collectives.

Illustrations : Marina Mathonnat

Hélène Garner et Johanna Barasz ont coordonné le rapport de France Stratégie sur les « soutenabilités ». France Stratégie a publié en mai dernier un rapport remarqué qui propose de construire une nouvelle action publique « soutenable ». Quel est le point de départ de cette étude ? Hélène Garner Notre séminaire sur les soutenabilités (1) s’est ouvert à la suite du mouvement des Gilets jaunes, à la fin de 2019, qui a mis en lumière la difficulté à penser la « fin du monde » avec la « fin du mois ». Cette crise était révélatrice d’un triple épuisement – écologique, social et politique – comme le montrent les taux d’abstention de plus en plus élevés aux élections. L’humanité est confrontée à une série de défis interdépendants qui peuvent être analysés comme autant de « conflits4555