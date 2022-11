L’Hémicycle confidentiel #12

Indiscrétions, passes d’armes, vie des commissions… Chaque semaine, L’Hémicycle décrypte ce qu’il se passe à l’Assemblée nationale.

Confidentiel #1 Les « twitcheurs » rappelés à l'ordre Les députés insoumis Ugo Bernalicis et Antoine Léaument ont, à l'occasion de l’examen de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur (Lopmi), diffusé des « lives » sur Twitch depuis l'hémicycle, commentant la séance en direct pour leurs auditeurs. Ils ont dû le faire discrètement à l'aide d'une oreillette, l'usage du téléphone et le fait de filmer étant interdit dans l'hémicycle, sans se faire repérer les deux premiers soirs. Mais, le 16 novembre, ils se sont fait sèchement rappeler à l'ordre par la vice-présidente (PS) Valérie Rabault. Confidentiel #2 La loi de 1905 réexaminée La loi de 1905 concernant la séparation des églises et de l’État va être réexaminée le 7 décembre dans l’hémicycle. Que l’on se rassure, le gouvernement ne4555