Jean-François Carenco, le ministre préfet

Le ministre des Outre-Mer était l’invité d’Éric Revel dans le Club Hémicycle, le nouveau rendez-vous de L’Hémicycle.

Photo : DR

https://youtu.be/q26l8n9Dlh8 Jean-François Carenco est un préfet hors-norme. Il l'est autant que l'était son ami Jean-Louis Borloo, dans ses fonctions de ministre, dont il a été le directeur de cabinet entre 2004 et 2006. De Paris à l'Outre-mer, en passant par la Haute Savoie et le Tarn-et-Garonne, ce haut fonctionnaire a toujours promu un idéal républicain, dont il est fier et qu'il revendique dans un livre paru, il y a peu : Préfet de la République (Éditions du Cerf). Ce livre, c'est l'histoire d'un enfant de la République, fils et petit-fils de résistant, avec un père qui a su utiliser à plein l'ascenseur social pour devenir polytechnicien, comme il l'a raconté sur le plateau du Club Hémicycle, le 5 décembre. Il y détaille sa jeunesse, ses débuts à HEC puis