L’Hémicycle confidentiel #16

Le RN se vante – Le casse-tête des retraites – Bienvenue chez les non-inscrits. Chaque semaine, L’Hémicycle décrypte ce qu’il se passe à l’Assemblée nationale.

Confidentiel #1 Retraites : le calendrier se précise Le chef de l'État a décidé de reporter l'annonce de la présentation de la réforme des retraitespour donner encore un peu de temps à la concertation. Elle sera rendue publique le 10 janvier par Élisabeth Borne. Le projet de loi sera ensuite présenté le 23 janvier en conseil des ministres avant un examen à l'Assemblée dès la semaine du 30 janvier, a confié la Première ministre au petit déjeuner de la majorité. Confidentiel #2 Le Rassemblement national se vante Après six mois dans l'Hémicycle, les députés RN ont les chevilles qui enflent. Ils se sont autoproclamés « meilleur groupe de l'Assemblée » et vantent leur activité, pour ne pas dire suractivité : 9357 interventions (dans l'Hémicycle et en commissions)