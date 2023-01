Le piège énergétique

Malgré la guerre en Ukraine et le risque de stagflation, les Vingt-Sept sont incapables de s’entendre sur ce dossier majeur. La crise met à mal la relation entre Paris et Berlin.

La crise de l’énergie met l’unité européenne à rude épreuve, d’autant qu’elle succède au choc économique des politiques de confinement destinées à faire face au Covid-19. Si les Vingt-Sept, après un chacun pour soi mortifère de quelques semaines, ont su faire front ensemble au défi de la pandémie, notamment en achetant des vaccins en commun et en lançant un emprunt européen de 750 milliards d’euros pour mutualiser les coûts de la crise, ce n’est pas le cas aujourd’hui. Alors que les prix de l’énergie ont commencé à s’envoler à l’automne 2021, avec la reprise mondiale post-Covid, un mouvement amplifié par la guerre en Ukraine, un an plus tard, les Vingt-Sept ne sont toujours pas d’accord sur des solutions de long terme. Pire, le couple franco-allemand,4555