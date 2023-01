L’Hémicycle confidentiel #17

Brigitte Macron – Réforme des retraites – Recul du gouvernement sur l’Agirc-Arrco – Du 49.3 au 47-1. L’Hémicycle décrypte ce qu’il se passe à l’Assemblée nationale.

En partenariat avec Confidentiel #1 Brigitte et les députés Les boucles Telegram des députés Renaissance ont chauffé après le soutien de Brigitte Macron au port de l'uniforme à l'école, au moment où les députés RN défendaient cette mesure dans leur niche parlementaire. Et pas pour dire du bien de la première dame : « Elle n'aurait pas dû répondre à cette question, elle n'est pas parlementaire, juste la femme du président et, à ce titre, sa parole peut être prise pour la parole du chef de l'État », lâche l'un d'entre eux. Et d'enfoncer le clou : « Elle a mis mes collègues qui travaillent sur le sujet en porte-à-faux ; en ce moment, on n'a vraiment pas besoin de cela ».