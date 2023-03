L’Hémicycle confidentiel #21

Laurent Berger « furax » – Le Sénat dans la mêlée des retraites – Quelle sanction pour Éric Dupond-Moretti ? Chaque semaine, L’Hémicycle décrypte ce qu’il se passe à l’Assemblée nationale.

En partenariat avec Confidentiel #1 Aurélien Pradié se sent plus « libre » Après sa destitution de son poste de n°2 des Républicains par Éric Ciotti, le député Aurélien Pradié affirme se sentir « plus libre » d’agir à la rénovation de son parti. Ainsi a-t-il invité à rencontrer, avec d’autres élus, le leader de la CFDT Laurent Berger – avec lequel il est en contact depuis six mois. Il ne compte pas en rester là : en mai, il a prévu d’organiser une grande conférence sur le travail et le partage de la valeur. Objectif : montrer qu’une autre méthode de gouvernement est possible. Confidentiel #2 Laurent Berger « furax » Après sa rencontre, justement, avec ces députés de droite, le 8 mars, Laurent Berger s’est montré furieux de l'attitude de l'Élysée. Pour la4555