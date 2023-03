L’Hémicycle confidentiel #23

Nicolas Sarkozy et le 49.3 – Frictions chez LR – La majorité dans le brouillard – Suspense chez les Sages. Chaque semaine, L’Hémicycle décrypte ce qu’il se passe à l’Assemblée nationale.

En partenariat avec Confidentiel #1 Nicolas Sarkozy et le 49.3 L'histoire se déroule jeudi 16 mars au matin. Nicolas Sarkozy est auditionné par la commission d'enquête sur la perte de souveraineté et d'indépendance de la France en matière énergétique. Or, c’est aussi le jour du vote sur la réforme des retraites à l'Assemblée. L'ancien président glisse à l'oreille d'Olivier Marleix venu l’accueillir : « Ce serait de la folie de ne pas utiliser le 49.3 ». Et l'ancien chef de l'État de se gargariser : « Je suis le seul à ne pas l'avoir utilisé ». A l'époque la droite avait la majorité absolue au parlement. Confidentiel #2 Frictions au groupe LR Le vote sur la motion de censure du groupe LIOT a profondément divisé le groupe Les Républicains qui compte désormais 19 frondeurs.4555