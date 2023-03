François Ruffin : « Je suis foncièrement modéré »

Alors que sa parole intéresse au-delà de son camp, le député de Picardie cultive de plus en plus sa différence au sein de La France insoumise. Est-ce pour cela qu’il n’a pas été appelé dans l’instance de gouvernance du parti ? Aussi met-il son énergie « ailleurs », en regardant 2027.

Photos : Samuel Kirszenbaum

Compte tenu de nos impératifs de bouclage, cet entretien a été réalisé avant l'adoption de la réforme des retraites. Comment vous définissez-vous aujourd’hui ? Vous vous présentiez, quand vous êtes arrivé à l’Assemblée en 2017, comme un « député-reporter ». Diriez-vous que vous êtes devenu un homme politique ? François Ruffin Non, quand on parle d’un « homme politique », je me retourne, j’ai toujours l’impression qu’on parle de quelqu’un d’autre ! Chacun a de nombreuses identités. J’aime beaucoup le mot de « représentant ». Cela fait vingt-trois ans que je suis un représentant de la nation, et particulièrement de sa partie la plus invisible, à travers mon journal [Fakir], où je donnais la parole aux auxiliaires de vie, aux agents d'entretien, aux contrats aidés, aux ouvriers... De même à la radio, dans l'émission4555