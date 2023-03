L’Hémicycle confidentiel #24

Rumeurs de remaniement – Violence : les députés pris pour cible – La peur du vide. Chaque semaine, L’Hémicycle décrypte ce qu’il se passe à l’Assemblée.

En partenariat avec Confidentiel #1 Rumeur de remaniement L'Assemblée bruisse d'un remaniement ministériel avec un changement de Premier ministre. La rumeur tourne chez les députés. A partir de la mi-avril s'ouvre une fenêtre de tir possible pour le président de la République, après que le Conseil constitutionnel aura rendu son avis sur la réforme des retraites. Cela correspond à la fin du temps imparti par Emmanuel Macron à Élisabeth Borne pour « élargir sa majorité ». Confidentiel #2 Le SNU enterré ? La crise politique aura-t-elle raison du Service national universel ? Un conseiller d’Emmanuel Macron « n'y croit plus ». La jeunesse s'est, en effet, mobilisée en nombre contre la réforme des retraites et l'utilisation du 49.3 par l'exécutif : 500 000 jeunes ont manifesté le 18 mars, selon les organisations4555