L’Hémicycle confidentiel #26

La réforme des retraites s’invite à la messe – Un nouveau groupe clandestin en Corse – Des études sans impact. Chaque semaine, L’Hémicycle décrypte ce qu’il se passe à l’Assemblée nationale.

Bertrand Pancher, le président du groupe Liot (liberté, indépendance, outre-mer et territoires) rapporte cette scène lors d'une messe de Pâques à Bar-le-Duc, dans sa circonscription de la Meuse : dans leurs intentions de prières, les paroissiens ont invité les croyants à prier pour que les Sages du Conseil constitutionnel soient bien inspirés et invalident la réforme des retraites… Confidentiel #2 Des Armées à Matignon ? La scène se déroule pendant les questions au gouvernement. La Première ministre s'échappe pour une rencontre informelle avec un député dans les salons attenants à l'hémicycle. Là, elle croise Sébastien Lecornu, qui fait les cent pas. Elisabeth Borne l'interpelle sur l'article paru dimanche dans le JDD