L’Hémicycle confidentiel #28

La menace Liot – Le drapeau de la discorde – PPL, mode d’emploi. Chaque semaine, L’Hémicycle décrypte ce qu’il se passe à l’Assemblée nationale.

En partenariat avec The Tosca Loop Confidentiel #1 Liot défie le gouvernement La majorité s'inquiète du vote de la prochaine proposition de loi du groupe Liot visant à abroger la réforme des retraites pour revenir à un âge de départ à 62 ans. Une défaite est possible, le 8 juin, à l'Assemblée. « On s'arrangera pour que ce ne soit pas inscrit à l'ordre du jour du Sénat », avance un député macroniste. Le texte pourrait attendre une niche de gauche, probablement pas avant le mois d'octobre, après les sénatoriales. Entre-temps, la loi sera en vigueur, le 1er septembre. Ce ne serait pas la première fois qu'un texte se perdrait dans la navette parlementaire… Confidentiel #2 La riposte sera « collective » Quand on lui demande comment elle compte