L’Hémicycle confidentiel #29

La bataille des retraites continue – Une dictée pour les élus – Cent jours : quel bilan à mi-parcours ? Chaque semaine, L’Hémicycle décrypte ce qu’il se passe à l’Assemblée nationale.

En partenariat avec The Tosca Loop Confidentiel #1 La menace d'une motion de censure La bataille des retraites n’est pas terminée. Si la majorité joue l'obstruction ou si le gouvernement a recours au vote bloqué contre la proposition de loi Liot qui vise à abroger la réforme, une motion de censure sera aussitôt déposée par LFI. Les insoumis espèrent qu'elle sera portée par ce même groupe, afin qu’elle ait plus de chance d'aboutir. Pour mémoire, la dernière motion de censure a été rejetée à neuf voix près… Confidentiel #2 Quand Bertrand Pancher votait Pécresse Le président du groupe Liot veut abroger la réforme des retraites. Pour lui, pas question de travailler deux ans de plus… Pourtant, il y a un an, il avoue avoir voté4555