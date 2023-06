L’Europe face à la guerre

Malgré le conflit en Ukraine et les divisions, il existe des raisons de croire en une Union européenne plus forte, estime le correspondant du New York Times à Bruxelles.

Photo : iStock

L’Hémicycle republie ici le texte du correspondant diplomatique en chef pour l'Europe du New York Times, basé à Bruxelles. Cet article a été publié dans le Cahier n°2 des Rencontres économiques d’Aix-en-Provence, qui se dérouleront du 7 au 9 juillet. Bruxelles - Jean Monnet, l'un des fondateurs de l'Union européenne, a écrit dans ses mémoires que « l'Europe se forgera dans les crises et sera la somme des solutions adoptées pour ces crises ». La guerre en Ukraine n'est que la dernière crise en date à déconcerter l'Europe et à lui faire perdre ses illusions. Le retour d'une guerre territoriale à grande échelle, sans précédent en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, a modifié l'Union européenne et l'OTAN, tant dans leur présent que dans leur avenir, avec4555