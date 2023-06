L’Hémicycle confidentiel #32

Article 40 – Marlène rattrapée par Marianne – quand la justice et le Parlement se marchent dessus. Chaque semaine, L’Hémicycle décrypte ce qu’il se passe à l’Assemblée nationale.

En partenariat avec The Tosca Loop Confidentiel #1 De l'utilisation de l'article 40 La bataille des retraites est terminée, mais la Nupes ne désarme pas. Alors que le combat s'est déplacé sur le plan constitutionnel et réglementaire, les députés de gauche comptent bien interpeller la majorité à la moindre occasion sur l'utilisation de l'article 40. « Je ne vais pas les lâcher », admet l'un d'eux. On n'a pas fini d'entendre parler d'irrecevabilité... Confidentiel #2 Motion de censure : Charles de Courson aurait voté pour Les députés du groupe Liot ont déserté l'hémicycle lundi dernier, lors du vote de la motion de censure. Même l'emblématique Charles de Courson, qui a porté la proposition de loi visant à abroger la réforme des retraites, était absent. Il confie, en4555