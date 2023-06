L’eau, un enjeu vital

Le numéro d’été vient de paraître. Il se penche sur les usages de l’eau, un enjeu longtemps invisible, jusqu’à ce que la sécheresse de 2022 rappelle combien il était vital.

Les études se suivent et se ressemblent, plus préoccupantes les unes que les autres. En mars, un rapport de l’ONU alerte sur le risque « imminent » d’une crise mondiale de l’eau douce : environ un quart de la population mondiale, soit deux milliards de personnes, n’a pas accès à l’eau potable. Deux mois plus tard, sur la base d’images satellites inédites, une étude scientifique, parue dans Science, donne la mesure du déclin de cette ressource vitale depuis trente ans : plus de la moitié des lacs, des réservoirs et des mers intérieures dans le monde perdent de l’eau. La planète bleue porte de moins en moins bien son joli surnom. En cause, le réchauffement climatique et les activités humaines, notamment agricoles. Si les scientifiques et les professionnels du secteur4555