L’Hémicycle confidentiel #33

Un 49.3 à la rentrée ? – Coquerel sauvé par LR – Concours d’autosatisfaction à l’Assemblée – Abus de saisines constitutionnelles. Chaque semaine, L’Hémicycle décrypte ce qu’il se passe à l’Assemblée nationale.

En partenariat avec The Tosca Loop Confidentiel #1 Un 49.3 à la rentrée ? L'Assemblée nationale devrait reprendre ses travaux après les élections sénatoriales, qui auront lieu le 24 septembre, par un premier texte budgétaire : la loi de programmation des finances publiques 2023-2027. Un texte qui définit la trajectoire à suivre et les moyens pour y arriver. Or, Les Républicains menacent déjà de ne pas le voter. Un influent député de la majorité se montre pessimiste : « On va commencer la session par un 49.3 ! » Confidentiel #2 Un remaniement pendant l’été ? Un cadre de Renaissance envisage un remaniement à la fin de la session parlementaire, pendant la pause estivale. Drôle d'idée pour créer un effet « waou »… Le député y voit deux avantages : permettre aux nouveaux ministres4555