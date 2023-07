L’Ukraine, premier champ de bataille de l’IA

Le théâtre ukrainien s’est imposé comme un laboratoire technico-opérationnel d’importance majeure, où sont testées en continu des systèmes variés, incluant des briques d’IA, à un rythme et à une échelle inégalés jusqu’alors.

Illustrations : Fred Péault

En France, l’intérêt des experts et du grand public pour les opérations militaires en Ukraine ne se dément pas. Bien au contraire, on ne dénombre plus les débats que l’agression russe suscite. Il en est ainsi des discussions autour de la haute et de la longue intensité, de l’économie de guerre ou encore de la nécessité d’un réarmement moral de la nation. De la même manière, certains experts questionnent la nature profonde du conflit qui se tient aux portes de l’Union européenne (UE). Assistons-nous à une guerre « classique » ou sommes-nous face à un affrontement nouveau, tant au regard des technologies utilisées que des conséquences attendues de ce conflit ? Sur ce dernier point, le champ de bataille ukrainien matérialise-t-il le point de bascule annoncé par4555