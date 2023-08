Les réfugiés ukrainiens optimistes sur l’issue de la guerre 

Pour ce sondage exclusif Kantar Public France a constitué un panel unique en Europe de cette population en exil.

Depuis février 2022, plus de 8 millions de personnes ont été contraintes de quitter l’Ukraine pour un pays plus sûr. Mieux connaître les réfugiés et permettre aux institutions européennes et nationales de répondre à leurs besoins, tel est le défi que Kantar Public a tenté de relever en constituant un panel unique en Europe, Voice of Ukraine1, de cette population en exil. Même si, au fil du temps, la fin de la guerre s’éloigne (51% des personnes interrogées estiment qu’elle aura lieu dans plus de six mois), la grande majorité des exilés restent optimistes sur la sortie du conflit et croient en une résolution favorable à l’Ukraine. Ainsi, 71 % des répondants s’attendent à une retraite russe de tous les territoires occupés. Seulement 4 %4555