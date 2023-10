La démocratie face à l’IA

Le numéro d’automne vient de paraître. Il se penche sur les enjeux démocratiques vertigineux posés aux politiques par l’irruption de l’IA.

L’irruption de l’intelligence artificielle (IA) dans la vie politique et géopolitique est, à n’en pas douter, l’un des prochains défis du siècle. Entre promesse de progrès et menace démocratique, l’IA, qui s’est immiscée dans notre quotidien sans qu’on en prenne totalement conscience, bouleverse notre rapport au monde et les rapports de force. « Maîtriser la donnée et les algorithmes, c’est assurément prendre un temps d’avance dans la course à la puissance », souligne, dans nos pages, Mathieu Souquière, de la Fondation Jean-Jaurès. « Le champ de l’IA structure depuis des années, déjà, la compétition technologique entre les États-Unis et la Chine », ajoute Julien Nocetti, chercheur associé à l’Institut français des relations internationales. Nous n’en sommes qu’à l’aube des transformations sociétales que ces outils et d’autres, comme ChatGPT, vont engendrer. L’avènement de l’IA générative, qui4555