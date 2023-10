Adam Michnik : « La réécriture de l’histoire de Solidarność est une pitoyable manipulation »

Avec Lech Walesa et Jacek Juron, le fondateur du très influent quotidien Gazeta Wyborcza, Adam Michnik est l’un des nombreux héros de la Pologne démocratique. Cet éternel rebelle contre le pouvoir communiste se bat aujourd’hui contre le gouvernement ultra-conservateur actuel du parti Droit et Justice (PiS). Sans vraiment mâcher ses mots.

Qu'attendez-vous des élections qui auront lieu dans votre pays d'ici la fin de l'année ? Adam Michnik Les résultats du scrutin sont très difficiles à prévoir, car les sondages indiquent plus ou moins un équilibre entre les partisans du gouvernement actuel et ceux de l'opposition démocrate. Malheureusement, l'opposition est divisée, ce qui, compte tenu du rapport de force actuel, peut donner la victoire au parti au pouvoir. Ce serait une mauvaise nouvelle pour la Pologne. N'est-il pas, une fois de plus, déchirant de voir les deux forces principales du pays s'opposer alors que vous les avez connues unies dans le combat contre le communisme ? A. M. Je pense que la thèse selon laquelle les deux forces qui s'affrontent aujourd'hui étaient alliées pendant la dictature communiste est une4555