Franz-Olivier Giesbert : « Le déclin romain a mis près de deux siècles, ça nous laisse de la marge »

Le journaliste et écrivain, ancien directeur du Point, a consacré trois tomes à la Ve République et à ses présidents. S’il leur accorde des excuses, et même des qualités, il est sévère à l’endroit du chef de l’État actuel. « FOG » dit vouloir « réveiller les consciences » et le patriotisme, alors que la France ne cesse de dégringoler dans les classements.