Amélie Oudéa-Castéra : la rage de vaincre

Ancienne championne de tennis, elle a la lourde tâche d’organiser les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. La voilà désormais chargée des Sports, des JO et de l’Education nationale, au sein d’un superministère. L’Hémicycle lui avait consacré un portrait juste avant sa promotion.

Photo : Samuel Kirszenbaum

Elle montre ce bracelet qu’elle porte au poignet gauche. Cinq médailles y sont accrochées qu’elle détaille les unes après les autres. Une pour chacun des prénoms de ses trois fils Vincent, Thomas et Pierre. Une pour « l’homme qu’[elle] aime », son mari Frédéric, président d’un grand laboratoire pharmaceutique. Mais c’est au sujet de la cinquième qu’elle veut s’expliquer. Il y est gravé le mot Harmonie, son mantra, « parce qu’il n’y a pas d’harmonie sans cohérence ni amour ». Des propos qui peuvent paraître étonnants dans la bouche d’Amélie Oudéa-Castéra. La politique ne souffre guère le vocabulaire sentimental, encore moins dans une période où chaque jour ressemble à un saut de haies. La ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques reçoit dans son grand bureau, relativement impersonnel, comme ce quartier4555