Comment nous voyons l’UE

Quoique défiants à son égard, nos compatriotes jugent indispensable d’appartenir à l’Union européenne.

Illustration : Van Saiyan

L'attitude des Français vis-à-vis de l'Europe est indéniablement empreinte de défiance. Pour autant, il serait faux de conclure à un euroscepticisme généralisé et sans nuance de nos compatriotes. Les enquêtes d'opinion européennes pour la Commission et le Parlement de Bruxelles1 illustrent parfaitement cette position ambivalente. Les Français sont seulement 36 % à avoir une image positive de l'Europe, contre 45 % pour l'ensemble des pays de l'UE. Le fonctionnement démocratique de cette dernière est également mis en cause par une majorité de Français : 47 % se disent insatisfaits, contre 41 % en moyenne pour le reste de l'Europe. De même, moins d'un quart des Français (23 %) perçoivent de façon positive le Parlement européen, contre 36 % pour les autres pays. En outre, 43% des sondés, en France, considèrent que leur