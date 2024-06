Sélection “sans” frontières

La question de la diversité des élites est posée à tous les modèles éducatifs du monde. À chaque pays son approche, parfois inspirante ou plus clivante. Aucun, pourtant, n’a trouvé la formule magique de l’inclusion.

C’est un scoop : la France n’est pas la seule à déplorer le manque de diversité de ses dirigeants. La question de la reproduction sociale se pose à tous les systèmes éducatifs du monde, dans des termes parfois différents, intimement liés à l’histoire du pays et sa culture. Puisque tout commence à l’école, la France se distingue, certes, par des résultats scolaires fortement conditionnés par le milieu social. La très redoutée enquête Pisa alerte régulièrement sur ce point. L’écart entre les scores obtenus par les élèves issus de milieux très défavorisés et très favorisés est, en moyenne, de 91 points dans les pays de l’OCDE. Avec un écart de 113 points, la France figure parmi les nations les plus inégalitaires au monde, dépassée seulement par la Belgique, la4555