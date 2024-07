Mark Bergman : « Trump est l’essence même du populisme »

Avocat d’affaires, militant et consultant démocrate, cet expert des campagnes électorales américaines et notamment de la récolte de fonds évalue ici les chances du Président sortant Joe Biden de se faire réélire face à celui qu’il avait battu en 2020.

Illustration : Marina Mathonnat

Pourquoi dit-on que cette élection présidentielle sera aussi serrée que les deux précédentes ? Parce que c’est vrai qu’elle continue de se jouer dans quelques États seulement, de trois à sept selon les sondages et les moments. Mais, aussi, parce que les sentiments de l’opinion évoluent d’un mois sur l’autre dans des États clés comme le Michigan, le Wisconsin, la Pennsylvanie, le Nevada ou l’Arizona. Il faut rester très prudent car il y a une grande différence entre les enquêtes des instituts indépendants et celles menées par les équipes de campagne. On est ici un peu comme dans le jeu d’enfant des échelles et des serpents : on peut monter très haut ou descendre très bas d’un mois à l’autre. L’actualité nationale ou internationale influence considérablement les4555