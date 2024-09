Armée européenne : la renaissance

Et si l’Union disposait d’une capacité militaire ? Véritable serpent de mer depuis le rejet de la Communauté européenne de défense par la France en 1954, ce projet a logiquement repris de la vigueur depuis 2022 et l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Illustration : Fred Fornier

Décembre 2021. Les services de renseignement de l'Union (SRUE) alertent le ministre européen de la Défense, le Français Thierry Breton. À leurs yeux, il n'y a plus aucun doute : la Russie se prépare à envahir l'Ukraine. Sans perdre une seconde, il se rue dans le bureau de la présidente de l'Union européenne (UE) récemment élue au suffrage universel, l'Estonienne Kaja Kallas. Cette dernière convoque ses commissaires, ainsi que le chef d'État-major de l'armée européenne, le général français Thierry Burkhard, et ses deux adjoints, le général allemand Carsten Breuer et l'amiral Tony Radakin. L'ambiance est dramatique. Les dirigeants décident de mettre en état d'alerte l'armée, 250 000 hommes et femmes, soit 20 divisions réparties en cinq corps d'armée, et d'en prépositionner une partie dans les pays d'Europe