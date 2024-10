SEB investit dans la décarbonation de l’usine Calor à Pont-Évêque

Le leader mondial du petit équipement domestique a inauguré, vendredi 11 octobre, sa nouvelle chaufferie biomasse sur le site Calor de Pont-Évêque (Isère). Avec 298 millions d’euros investis dans l’innovation en 2023, le groupe SEB s’inscrit dans la course à la compétitivité tout en empruntant le chemin de la décarbonation.

Avec plus de huit milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2023, 44 sites industriels dans le monde – dont 14 en France – et des produits exportés vers 150 pays, le groupe SEB incarne le savoir-faire « made in France ». Avec plus de 40 marques emblématiques, dont Tefal, Calor, Moulinex ou encore Krampouz, ce géant de l’électroménager est de longue date un acteur du quotidien des Français. Le groupe, qui a intégré dans son activité les enjeux de transition écologique, poursuit sa politique volontariste de réduction de son empreinte carbone. L’inauguration de sa nouvelle chaufferie biomasse sur le site Calor de Pont-Évêque (Isère), vendredi 11 octobre, constitue de ce point de vue une étape clé.

Des émissions de gaz à effet de serre réduites de 45 %

Faire rimer industrie et écologie : c’est avec cet objectif que Thierry de la Tour d’Artaise, président du groupe SEB, a pris cette année la décision de remplacer les deux chaudières du site Calor de Pont-Évêque, qui fonctionnaient au gaz naturel et d’une puissance de 800 kW chacune, par deux nouvelles chaudières biomasse de puissance équivalente. Le chauffage représentant 80% de la consommation de gaz du site, cette étape « témoigne de notre engagement environnemental fort et de notre volonté de réduire notre empreinte carbone, tout en maintenant un haut niveau de production », a déclaré Thierry de la Tour d’Artaise lors de l’inauguration. Dès 2025, cet investissement permettra une réduction estimée des émissions de gaz à effet de serre de l’usine d’environ 45 %. En 2023, 25% des investissements du site étaient consacrés à cet enjeu de décarbonation. Pour le groupe SEB dans son ensemble, l’objectif à moyen terme est de réduire l’ensemble de ses émissions de CO2 de 60 % d’ici à 2030.

Thierry de la Tour d’Artaise, président du groupe SEB, lors des 60 ans de Calor, vendredi 11 octobre à Pont-Évêque.

À Pont-Évêque, 60 ans d’innovation

Seul site industriel en Europe à fabriquer des fers à repasser, des centrales vapeur et des défroisseurs, le site industriel de Pont-Évêque a ouvert ses portes en 1964. Il poursuit une politique d’innovation technologique soutenue. L’usine emploie près de 700 salariés, dont 100 en recherche et développement produits, et compte environ 200 robots et cobots. Avec de réels succès en termes de productivité : cette combinaison de travail entre hommes et machines permet de fabriquer un fer à repasser toutes les cinq à huit secondes. Tournée vers l’international, l’usine de Pont-Évêque exporte 75 % de sa production vers 68 pays.

La visite de l’usine Calor, à Pont-Évêque, vendredi 11 octobre

Présent à cette journée d’inauguration, Stanislas de Gramont, directeur général du groupe SEB, l’a souligné : « Depuis 60 ans, le site industriel de Pont-Évêque a su faire preuve d’agilité, d’innovation et d’excellence pour répondre aux exigences des consommateurs en proposant des produits révolutionnaires. Les différents réaménagements et extensions ont permis de disposer aujourd’hui d’un outil industriel en pointe et de repousser les limites technologiques. Aujourd’hui, le groupe SEB renouvelle son engagement en transformant le site en un modèle de performance énergétique grâce à l’installation de cette nouvelle chaufferie biomasse ». Allier productivité, compétitivité, innovation et écologie, le tout au service des consommateurs et de l’industrie française : telle est l’équation stratégique du groupe SEB, né d’une histoire familiale il y a 165 ans. Avec ce nouvel investissement, il la met une fois de plus en pratique.