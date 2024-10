La Ve République, grandeur et décadence

Pendant près de sept décennies, elle a constitué un modèle de stabilité. Mais la présidentialisation continue du régime a fait du chef de l’État un personnage trop puissant, en décalage complet avec les attentes des Français d’aujourd’hui. De ce point de vue, le résultat des législatives de juillet dernier représente sans doute la fin d’une époque.

Illustration : Gaetan Sahsah

La Ve République toucherait-elle à sa fin ? Soixante-six années de bons et loyaux services après sa naissance, au cours desquelles elle a assuré une stabilité institutionnelle que nombre de pays, jusqu’ici, nous enviaient, faut-il se résoudre à la faire sérieusement évoluer ? Voire à définitivement l’enterrer ? Depuis l’« expérimentation hasardeuse » – l’expression utilisée par l’ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin, en 1997, pour moquer la décision du Président Jacques Chirac de dissoudre l’Assemblée nationale – d’Emmanuel Macron, annoncée le 9 juin dernier, et le résultat des élections législatives, tout notre équilibre et nos pratiques politiques semblent mise à bas. Depuis les résultats du deuxième tour, le 7 juillet, « tout est relatif », pour citer l’illustre formule d’Albert Einstein. La gauche est arrivée en tête, mais se révèle incapable de gouverner, trop loin4555