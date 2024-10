Avocat tous azimuts

Étoile montante du barreau de Paris, Robin Binsard défend à la fois « beaux mecs » fichés au grand banditisme et trafiquants de stups, élus et hauts fonctionnaires dans des dossiers financiers, ou encore des mis en cause dans des dossiers d’infractions sexuelles. Ce pur pénaliste déplore « l’instrumentalisation » de la justice au détriment de « personnes jetées en pâture dans les médias ».

Photo : Saint-Ambroise

Une salle, deux ambiances. Deux mondes, même, aux antipodes l'un de l'autre. Dans son salon d'attente cohabitent, d'une part, personnalités politiques et hauts fonctionnaires territoriaux et, de l'autre, grosses pointures du trafic de stups. Les premiers encravatés, les autres « enfouraillés »... Bienvenue au cabinet de Maître Robin Binsard, 30 ans, étoile montante du barreau de Paris. Sa spécialité – les nullités de procédure – lui vaut d'être de plus en plus sollicité dans des dossiers d'ampleur. Nombre de ses clients, pourtant, n'auront pas le plaisir de visiter cet immeuble cossu du 7e arrondissement, situé à quelques mètres de la Seine, avec vue sur le musée d'Orsay et sur celui de la Légion d'honneur. « La moitié d'entre eux ne sont jamais venus ici : ils sont en taule », précise-t-il.