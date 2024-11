Principe de précaution : La tyrannie du risque zéro ?

Entre la prudence indispensable et les nécessités de l’innovation, difficile de placer le curseur au bon endroit. Le risque est d’aboutir à des situations d’inertie dans des domaines où l’incertitude scientifique tend pourtant à se réduire.

Même s’il a intégré la Constitution française en 2005, le principe de précaution ne fait toujours pas l’unanimité. « S’il avait été appliqué, même dans sa version la plus restreinte, on n’aurait jamais accepté d’utiliser le feu, jamais l’électricité et jamais l’automobile », cinglait en 2013 Jacques Attali devant les membres du Conseil économique, social et environnemental, qui l’avaient invité à débattre du sujet. Celui qui portait alors la casquette de président de la Commission pour la libération de la croissance française – dite « Commission Attali » – exhortait la France à retirer de sa Constitution ce « principe suicidaire », par lequel elle « se [tirait] une balle dans le pied, ou plutôt une balle dans la tête » en décourageant tout projet de recherche et d’innovation comportant un risque. Ce4555