Une petite histoire des Sages

Chronique de livre « Dans les couloirs du Conseil constitutionnel », de Marie Bardiaux-Vaïente et Gally.

Illustration : D.A

Quel rôle joue précisément le Conseil constitutionnel ? Avec justesse et pédagogie, Marie Bardiaux-Vaïente, docteure en histoire contemporaine et politique, et Gally, dessinatrice de BD, racontent cette institution, la plus méconnue du grand public, née avec la Ve République. Elles retracent les épisodes marquants de son histoire, de la rédaction de la Constitution par, entre autres, Michel Debré et René Cassin en 1958, à aujourd’hui, en passant par la décision sur la liberté d’association en 1971, première censure marquante décidée par les Sages, ou encore l’accès de tout citoyen à la question prioritaire de constitutionnalité, la fameuse QPC, en 2008. Au fil de leur immersion dans les couloirs et l’histoire de ce haut lieu de la République, les deux protagonistes, qui se mettent en scène avec4555