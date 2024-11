Hubert Védrine : « Le monde est une foire d’empoigne » 

Ancien secrétaire général de l’Élysée sous François Mitterrand et ex ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de Lionel Jospin (1997-2002), sous la présidence de Jacques Chirac, Hubert Védrine observe depuis plusieurs décennies les désordres du monde. Il juge aujourd’hui la période « dangereuse », la planète «semi-chaotique et instable» et estime que « les Européens sont restés trop longtemps des Bisounours dans le monde de Jurassic Park ». Entretien.