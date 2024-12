Comment l’idéologie du RN infuse dans l’opinion

Le parti d’extrême droite a beau traverser une période de turbulences avec le procès des assistants parlementaires européens et la menace d’inéligibilité qui pèse sur Marine Le Pen, il continue à améliorer son image auprès des Français, selon le dernier baromètre de l’Institut Verian, en partenariat avec L’Hémicycle et Le Monde. De nombreux doutes demeurent néanmoins quant à sa capacité à gouverner.

Illustration : Verian

Le Rassemblement national (RN) franchit une étape de plus dans sa normalisation. Pourtant en pleine tourmente judiciaire, le parti de Marine Le Pen, elle-même sous la menace d’une sanction qui pourrait l’empêcher de concourir à la présidentielle de 2027, améliore chaque année un peu plus son image auprès des Français. C’est ce que révèle le dernier baromètre sur l’image du parti de l’Institut Verian en partenariat avec L’Hémicycle et Le Monde, publié le lundi 25 novembre. Cette étude a été effectuée auprès de 1004 personnes, interrogées à leur domicile du 12 au 20 novembre. Une période durant laquelle ont été annoncées les réquisitions du parquet dans l’affaire des assistants parlementaires du Front national (l’ancien nom du RN) au Parlement européen, demandant à l’encontre de la finaliste des présidentielles de 2017 et 2022 une peine de cinq ans de prison, dont deux ferme, et cinq ans d’inéligibilité, avec une exécution provisoire. « Acclimatation » Premier constat, et non des moindres : 51% des4555