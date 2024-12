« Les Africains savent jouer des oppositions entre puissances »

Présidente de l’African Security Sector Network (ASSN), réseau de chercheurs et d’organisations basé au Ghana qui tente de promouvoir une démocratisation de la gouvernance sécuritaire en Afrique, Niagalé Bagayoko est aux premières loges pour analyser la façon dont évoluent les modes d’influences des grandes puissances sur le continent.

Comment expliquez-vous que la France ait été en partie évincée des pays d’Afrique de l’Ouest au profit d’autres grandes puissances dotées d’agendas très différents ? Niagalé Bagayoko Le contexte politique que nous vivons en France a son exact équivalent en Afrique avec la montée d’un néopanafricanisme souverainiste, qui revendique l’affirmation d’une fierté nationale à laquelle ont répondu, de façon très anticipée, les nouveaux partenaires du continent. Tout a commencé par un scepticisme, puis un doute, et finalement un rejet massif des politiques transatlantiques et multilatérales, à commencer par celles de l’Union européenne et des Nations unies. Les opinions publiques africaines estiment majoritairement que ces grands acteurs ne sont plus capables de gérer leurs difficultés à travers les politiques mises en place ces vingt dernières années, que4555