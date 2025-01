François Hollande : « Le macronisme n’existe pas »

Réélu député de Corrèze en juillet dernier, l’ancien chef de l’État, qui vient de publier une histoire de la gauche au pouvoir1, livre son diagnostic sur la situation du pays. Il est sévère. « Nous sommes dans une impasse », estime l’ex-Président, qui voit dans le gouvernement de Michel Barnier « une Restauration, celle de la présidence de Sarkozy », et un exécutif soumis au « bon vouloir de Madame Le Pen ». François Hollande s’alarme d’un déficit budgétaire « qui n’est plus tenable » et livre ses pistes pour des réformes institutionnelles.