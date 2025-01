Olivier Piton : « Le parti démocrate n’a pas d’avenir s’il file vers la gauche »

Avocat français installé aux États-Unis, il a été un collaborateur de l’ambassade de France à Washington, où il a créé une cellule de stratégie d’influence. Avant l’échec électoral de Kamala Harris, il a décrypté dans une biographie (La conquérante, Plon, 2024) les atouts et les handicaps de l’ex-vice-Présidente, ainsi que le logiciel d’un parti démocrate désormais à réinventer.

Illustration : Marina Mathonnat

La victoire de Donald Trump, le 5 novembre dernier, n’était-elle pas avant toute chose une défaite de Kamala Harris ? Olivier Piton C’est surtout une défaite du parti démocrate. Étant donné que l’on a assisté à un basculement du vote des minorités qui, depuis trente ans, le soutenaient très largement, cet échec va l’obliger à revoir son logiciel. Kamala Harris était probablement la plus qualifiée, par son parcours et ses origines, pour réussir à maintenir l’équilibre entre les deux jambes du parti, la jambe centriste et la jambe radicale. En tant que vice-Présidente sortante, elle se devait d’assumer l’héritage centriste de Joe Biden, axé sur la relance de l’économie et de très gros investissements fédéraux. Mais elle pouvait aussi plaire à la gauche radicale, puisqu’elle représentait4555