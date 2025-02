Janine Mossuz-Lavau : « Pourquoi une femme ne serait-elle pas Présidente ? »

Politologue et sociologue, Janine Mossuz-Lavau, directrice de recherche émérite au Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF) et ex-membre de l’Observatoire de la parité, est l’autrice d’une trentaine d’ouvrages, dont Femmes/hommes : pour la parité (Presses de Sciences Po, 1998), Quand les femmes s’en mêlent : genre et pouvoir avec Christine Bard et Christian Baudelot (La Martinière, 2004) ou encore La vie sexuelle en France (La Martinière, 2018). Elle livre son diagnostic sur la place des femmes, aujourd’hui, dans le champ politique.

Illustration : Marina Mathonnat

Comment évaluez-vous la place qu’occupent, en 2024 en France, les femmes en politique ? Janine Mossuz-Lavau Elle a énormément progressé. Il y a peu, elle était encore réduite à la portion congrue : en 1978, la proportion d’élues à l’Assemblée nationale était de 4 %... Aujourd’hui, elle s’élève à 36 %. La loi de 2000 sur la parité, qui a obligé les partis à présenter un nombre égal d’hommes et de femmes aux élections, a bien sûr favorisé ce mouvement. Mais la société dans son ensemble évoluant vers plus d’égalité entre les sexes, il y a eu d’autres facteurs de progrès. Nous nous dirigeons vers l’indifférenciation : un monde où les hommes et les femmes exercent les mêmes rôles et les mêmes fonctions et dans lequel ils sont de plus4555