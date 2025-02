Sexisme en politique, les médias en question

Depuis 2017, le nombre de députées, à chaque scrutin législatif, n’a cessé de diminuer. La faute à tous les partis, sans exception, qui n’ont pas veillé au respect de la parité pour les investitures. Mais également aux médias qui, à cause de mauvaises habitudes, ignorent, voire perpétuent la disqualification des femmes politiques.

Illustration : CACHETEJACK

C'est une tendance étonnante, mais hélas bien réelle. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron à l'Élysée, les élections législatives passent, mais le nombre de femmes présentes sur les bancs de l'Assemblée nationale diminue. Elles étaient 224 en 2017 (sur 577 députés au total), 215 en 2022 et seulement 208 en 20241 à rejoindre le Palais Bourbon. Cette régression est assez inattendue : depuis la mise en place des dispositifs en faveur de la parité, et en particulier la loi du 6 juin 2000, qui entendait favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, la situation s'était nettement améliorée. Et personne n'aurait pu imaginer un tel retour en arrière. Tout aussi surprenante est l'absence de réaction de la part de la classe politique.