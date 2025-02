Au Québec, la révolte des femmes politiques

Le club « Les Elles du pouvoir », destiné aux élues, ex-élues ou aspirantes candidates accompagne les femmes de tous bords politiques souhaitant accéder aux responsabilités ou les exercer le plus sereinement possible. Un « boys club » au féminin, indispensable dans un pays où la parité en politique est loin d’être acquise.

Illustration : Cachetejack

« Toé, on t’aime ben, mais c’est pas vrai qu’on va voter pour une plotte !» L’ex-ministre de l’Environnement du Québec, Isabelle Melançon, se souvient de cette remarque abjecte, lancée par un électeur alors qu’elle faisait campagne pour devenir députée et reçue comme une gifle. Pour comprendre la portée de l’injure, sachez qu’en québécois, une « plotte » désigne… le vagin. L’anecdote est racontée par Jocelyne Richer, journaliste politique aguerrie, dans son essai Le sexe du pouvoir. Politique au féminin : élues et ex-élues brisent le silence (éditions La Presse), sorti fin septembre. Un groupe transpartisan Si les comportements sexistes persistent au cœur du pouvoir en France, la situation semble plus compliquée encore dans la Belle Province, où il n’existe aucune loi relative à la parité. Le groupe Femmes, Politique4555